Gracyanne Barbosa revela que comeu 36 ovos para desfilar na União da Ilha

Rio - Rainha de bateria da União da Ilha pelo terceiro ano consecutivo, Gracyanne Barbosa conta que comeu 36 ovos para seu desfile na Sapucaí. "Nunca tive problema com ovo. A digestão é rápida. Depois vou comer outra coisa: um peixe provavelmente", conta a musa fitness.

Galeria de Fotos Rainha de bateria da União da Ilha, Gracyanne Barbosa comeu 36 ovos para desfile na Sapucaí Beatriz Perez Rainha de bateria da União da Ilha, Gracyanne Barbosa comeu 36 ovos para desfile na Sapucaí Beatriz Perez Rainha de bateria da União da Ilha, Gracyanne Barbosa comeu 36 ovos para desfile na Sapucaí Beatriz Perez Rainha de bateria da União da Ilha, Gracyanne Barbosa comeu 36 ovos para desfile na Sapucaí Beatriz Perez

Gracy representa a paz nas escolas. A bateria usa fantasia de estudantes. "Eu tô super ansiosa, parece que cada ano fico mais. A Ilha vem com enredo muito forte, estou representando a paz nas escolas em um momento difícil", conta.Gracyanne critica a falta de incentivo por parte da Prefeitura ao Carnaval. "Embora a verba tenha sido tirada do Carnaval, não vemos ela sendo investida na Educação. A Ilha quer chamar atenção para a falta de investimentos para nossa comunidade. Carnaval é o maior espetáculo da terra", completa.A rainha diz que trabalhou o ano inteiro para pagar a fantasia coberta de pedras. O marido Belo, conta, estava nervoso. "Estava nervoso no camarote. Por isso prefiro que não venha na Avenida", completa.