Rio - Um buraco gigante se abriu do meio para o fim durante o desfile da União da Ilha, na madrugada desta segunda-feira, o que deve gerar punição e pontos perdidos para a agremiação. Antes disso, um carro "ônibus" de mazelas que o povo pobre passa arrancou suspiros do público.

A ação dos integrantes lembra o sequestro do 174, com uma deles escrevendo "Socorro", no vidro do ônibus, com o batom. Logo após, os integrantes deixam o coletivo e pedem "paz", com sinais e placas.