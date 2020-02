Gracyanne Barbosa mostra coxas machucadas após desfile

Rio - A rainha da Escola de Samba União da Ilha, Gracyanne Barbosa, publicou as marcas do desfile que ficaram em sua pele nos stories do Instagram. O desenho do macacão ficou marcado como queimaduras entre as pernas da modelo e fisiculturista.



Gracyanne brincou no Instagram, dizendo que se alguém a vir andando com as pernas abertas, já sabe o por que. As asas manchadas de sangue alocadas no ombro da modelo também deixaram marcas na região. “Nem tudo são flores”, diz Gracyanne. Confira o vídeo.

36 ovos

Na noite do último domingo (23), Gracyanne contou ao Uol que comeu 36 ovos para seu desfile na Sapucaí. "Nunca tive problema com ovo. A digestão é rápida", disse ela. Todavia a restrição já tinha hora para acabar. Gracyanne Barbosa declarou que após o desfile iria comer algo "fora da dieta", como peixe ou comida japonesa.