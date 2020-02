Irreverente, São Clemente abre segundo dia de desfiles e sonha em voltar nas campeãs

Rio - A São Clemente abriu o segundo dia de desfiles, na noite desta segunda-feira, na Marquês de Sapucaí, com um desfile muito irreverente e competente. A escola de Botafogo pisou forte na Avenida, destaque para o trabalho plástico do carnavalesco Jorge Silveira, de fácil leitura nas alegorias e fantasias.



O samba, composto pelo humorista Marcelo Adnet e parceiros, funcionou e foi cantado com precisão pelo trio de cantores: Leozinho Nunes, Grazzi Brasil e Bruno Ribas.



O principal mérito do desfile clementiano foi a comunicação com o público. A apresentação segura do casal de mestre-sala e porta-bandeira, além da bateria de mestre Caliquinho, ajudam na conquista do objetivo da São Clemente, que sonha em voltar nas campeãs.