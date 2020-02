Acompanhado do namorado, Tiago Abravanel fala do amor pelo Carnaval

Rio - O ator Tiago Abravanel declarou seu amor ao Carnaval durante a segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira, antes de fazer um show no camarote N1. "A gente acabou de chegar de Salvador, estou desde quarta-feira pulando Carnaval", disse ele, que estava acompanhado do namorado, Fernando Poli. "A gente se conheceu no Carnaval. São cinco anos de relacionamento, mas esse é o nosso quarto carnaval juntos", disse ele.

"A gente se conheceu em um camarote e eu pedi pra ele pegar meu telefone com a Hellen Ganzarolli. que é amiga dele é minha também. Mas a Hellen não tinha meu numero. E aí, eu em cima do trio da Ivete, o avistei no camarote e falei: 'Anota meu numero aí!'", contou ao DIA, aos risos.

"Nós dois gostamos muito de Carnaval, mas como eu trabalho ele curte mais do que eu", finalizou Tiago.