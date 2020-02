Vila Isabel faz desfile impecável e entra forte na briga pelo título

Rio - A Vila Isabel deu um banho de bom gosto em seu conjunto de alegorias e fantasias em seu desfile, na noite desta segunda-feira, no Sambódromo. O carnavalesco Edson Pereira desenvolveu com maestria, requinte e bom gosto o enredo sobre Brasília. O que se viu na Avenida foi a escola voltando aos seus bons tempos no início dos anos 2010.



Desde a comissão de frente, passando pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira, até a chegada na bateria, a Vila Isabel mostrou um conjunto completo de todos os nove quesitos em julgamento.

Senhor do carro de som da Vila, Tinga deu aula. Atuação impecável do cantor da azul e branco. Por isso, ele figura que é um dos melhores da folia. A escola do bairro de Noel caminha para sua glória na quarta-feira de cinzas. O dia que pode marcar a conquista de um título que não vem desde 2013 e que se vier será o tetracampeonato.