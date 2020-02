Mocidade emociona com homenagem para Elza Soares, mas fica devendo na parte plástica

Rio - Sonho realizado para o torcedor da Mocidade. A verde e branco, enfim, homenageou a cantora Elza Soares e emocionou o público presente no Sambódromo. Apesar do bom desenvolvimento do enredo, a escola ficou devendo na parte plástica, ou seja, no conjunto de alegorias e fantasias. Desfilando na última alegoria, Elza foi ovacionada pelo público.



O carnavalesco Jack Vasconcelos não cometeu nenhuma falha grande de acabamento, mas ficou nítido no desfile que faltou mais dinheiro para o melhor trabalho nas alegorias do meio para o fim do desfile.

Wander Pires com sua equipe no carro de som comandaram com perfeição o forte samba-enredo da verde e branco. A bateria de mestre Dudu exibiu todo o talento que possui e com certeza ajudará a Mocidade na busca por uma vaga no sábado das campeãs.