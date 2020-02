'Expectativa é a melhor possível', diz carnavalesco da Viradouro

Rio - Carnavalescos da Viradouro, Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira celebram o desfile antes da apuração começar: “A expectativa é a melhor possível, o coração está a mil”, disse Tarcísio.



Questionado sobre a última alegoria, que passou apagada pela Sapucaí, o carnavalesco tem a expectativa de não perder pontos. "Na reunião com os jurados, foi destacado que a luz só é importante quando realmente necessária. Claro que gostaríamos que o carro viesse aceso, mas pode ser que não percamos ponto por isso". A bandeira levantada pela última escultura viria com a mensagem "Lute como uma mulher". Ela passou toda branca pela Avenida.

Segunda escola a desfilar, a Viradouro encantou e levantou o público da Sapucaí. No enredo "Viradouro de alma lavada" a Vermelha e Branca contou a história das ganhadeiras de Itapuã.



Logo no início, a Comissão de Frente arrancou aplausos dos espectadores e dos jurados. Um tripé abria com um aquário em que uma componente mergulhava, fantasiada de sereia. A cabine de avaliadores ficou de pé, com uma salva de palmas.

As alegorias grandiosas, predominantemente nas cores vermelho, prata e dourada, impressionaram o público. Um dos destaques foi um pede passagem com uma escultura de Oxum "lavando" o logo da Viradouro.

A escola fez questão de promover uma interação com os espectadores. As baianas entregaram saquinhos de cocada e componentes entregaram fitinhas de Nossa Senhora da Conceição.