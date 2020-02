'Estamos na briga, ganhar é consequência', diz Tia Surica antes do início da apuração na Sapucaí

Rio - Tia Surica, uma das personalidades mais icônicas da Portela, chegou na Marquês de Sapucaí, nesta quarta-feira, confiante no título da agremiação de Madureira. "A Portela fez um bom Carnaval, com um grande samba e uma bateria que arrebentou. Estamos na briga, ganhar é consequência". A maior campeã do Carnaval, que também lidera o ranking da Liesa, fechou o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo.

Apresentando o enredo "Guajupiá, terra sem males", uma homenagem aos povos indígenas que viviam no Rio de Janeiro antes da chegada dos colonizadores, a escola da Zona Norte do Rio desfilou já no início da manhã de segunda-feira.



Tamborim de Ouro



Quase 3 mil foliões deram seus votos, por meio do site de O DIA, em nove categorias: Escola de Ouro, A Voz da Avenida, Comissão Sensação, Samba do Ano, Casal Nota 10, Baianas, Rainha, Bateria Show e Carnavalesco. A azul e branca levou os troféus nas categorias Escola de Ouro, Bateria Show, Baianas, Casal Nota 10 (Marlon Lamar e Lucinha Nobre) e A Voz da Avenida (Gilsinho).