Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio 

Rio - A Unidos do Viradouro é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de 2020. A escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Viradouro de alma lavada", que contou a história das Ganhadeiras de Itapuã, assinado pelos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira.

Em 2019, a Viradouro retornou ao Grupo Especial após ser a campeã da Série A. No ano passado, escola de Niterói faturou vice-campeonato.



Neste ano,escola foi a segunda escola a desfilar no Sambódromo, a agremiação de Niterói levantou o público da Sapucaí. A Comissão de Frente arrancou aplausos dos espectadores e dos jurados. Um tripé abria com um aquário em que uma componente mergulhava, fantasiada de sereia. A cabine de avaliadores ficou de pé, com uma salva de palmas.



As alegorias grandiosas, predominantemente nas cores vermelho, prata e dourada, impressionaram o público. Um dos destaques foi um pede passagem com uma escultura de Oxum "lavando" o logo da Viradouro.

A escola fez questão de promover uma interação com os espectadores. As baianas entregaram saquinhos de cocada e componentes entregaram fitinhas de Nossa Senhora da Conceição.