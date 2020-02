'Enredo histórico e genuinamente brasileiro, então é orgulho', diz presidente da Viradouro sobre título

Rio - A Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de 2020. Marcelinho Khalil, presidente da agremiação disse que está orgulhoso da vitória: “É um enredo histórico, representativo, genuinamente brasileiro, então é um orgulho. Estamos muito feliz e a comemoração só acaba no sábado. Niterói vai ficar pequena", comemorou.

"Foi um título suado, ano passado fizemos um grande desfile e ficou um gostinho de quero mais. Este ano veio, de uma forma que se não tem coração bom, infarta. Foi ponto a ponto, quesito a quesito e agora é só felicidade. O fundamental para garantir esse título foi o conjunto da escola”, completou Khalil.

Questionado se os carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira permanecem na escola, respondeu: “Do ano que vem eu só falo depois”.



A escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Viradouro de alma lavada", que contou a história das Ganhadeiras de Itapuã.

Em 2019, a Viradouro retornou ao Grupo Especial após ser a campeã da Série A. No ano passado, escola de Niterói faturou vice-campeonato.