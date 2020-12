Ordem dos desfiles do Grupo Especial Reprodução / Carnavalesco

Publicado 14/12/2020 17:22 | Atualizado 14/12/2020 17:23

Rio - Ainda sem nenhuma definição sobre a campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) fez na tarde desta segunda-feira o sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial para o mês de julho de 2021. Caso seja possível pelas autoridades sanitárias, a data está marcada para os dias 11 e 12 de julho.



Confira abaixo como ficou a ordem dos desfiles:



Domingo



1 – Imperatriz Leopoldinense

2 – Mangueira

3 – Salgueiro

4 – São Clemente

5 – Viradouro

6 – Beija-Flor

Segunda



1 – Paraíso do Tuiuti

2 – Portela

3 – Mocidade

4 – Unidos da Tijuca

5 – Grande Rio

6 – Vila Isabel



Antes do sorteio, a direção da Liesa apresentou a formação dos pares para manter o equilíbrio de forças nos dois dias de desfiles. As escolas que vão desfilar na posição ímpar vão ter a concentração no lado dos Correios e a posição par será no prédio do Balança.