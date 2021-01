Portela Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 16:26

A Portela iniciou seu concurso de samba-enredo, no último domingo (10), com uma apresentação fechada para a diretoria das 20 obras inscritas. Ao final do encontro, que foi transmitido ao vivo pelos canais na escola e da Fitamarela, no YouTube, três composições foram cortadas.



A disputa será retomada no próximo domingo, a partir das 16h30, com as 17 obras classificadas. Não haverá venda de ingressos para o público.



Desenvolvido pelos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, o enredo da Azul e Branco retrata a simbologia e a história dos baobás. O título é "Igi Osè Baobá". Todos os sambas concorrentes estão disponíveis no canal da Portela no YouTube..



Vale ressaltar que todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pelas autoridades estão sendo rigorosamente cumpridos pela diretoria.