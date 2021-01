Milton Cunha vai comandar o programa 'Quesitos' diretamente do palco do Imperator Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021

Rio - Milton Cunha vai apresentar o programa "Quesitos" diretamente do palco do Imperator, de 26 a 29 de janeiro, sempre às 18h, com transmissão pelo Canal da Fita Amarela no YouTube.

O comentarista, carnavalesco e mestre da alegria vai receber várias personalidades do mundo do samba durante os quatro dias de transmissão. O programa vai abordar a importância dos quesitos pontuados pelas escolas de samba durante o desfile e como cada um é avaliado.

“Vai ter muita música que marcou história, vai ter a fofocalhada que sempre acompanha o resultado, enfim, uma festa que todos poderão acompanhar online. Vamos conversando, vamos cantando e dançando, e ensinando ao público o que os jurados olham em cada quesito. Vai ser conversa boa com gente que entende do riscado”, diz Milton Cunha.