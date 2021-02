Museu do Samba fará live especial para comemorar o aniversário de Dona Zica Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:34

Rio - O Museu do Samba vai promover neste sábado, a partir das 18h, em seu perfil no Instagram, uma live especial em homenagem ao aniversário de 108 anos de nascimento da inesquecível Dona Zica, viúva do compositor Cartola e uma das grandes damas da história da Estação Primeira de Mangueira.



No primeiro bloco, Nilcemar Nogueira, fundadora do Museu do Samba e neta da sambista, vai conversar com a cantora Alcione sobre histórias e momentos marcantes da vida da eterna baluarte. A festa verde e rosa ficará ainda mais completa com as participações do carnavalesco da escola, Leandro Vieira, da rainha de bateria Evelyn Bastos e dos ex-presidentes Elmo José dos Santos e Ivo Meirelles.



A live também vai abrir espaço para um bate-papo sobre carnaval em tempos de pandemia, a partir das 19h, com a presença do presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães. A mediação será do escritor e pesquisador Felipe Ferreira.