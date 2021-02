Império Serrano divulgou nota de repúdio a piadas feitas por Nego Di, participante do BBB21. Cris Vicente

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 19:02

Rio - A diretoria da escola de samba Império Serrano publicou uma nota de repúdio às atitudes do humorista Nego Di em um vídeo divulgado nas redes sociais. Na nota, a escola pede "providências aos órgãos competentes".

No vídeo em questão, Nego Di faz piada com o estado de saúde de Arlindo Cruz. O sambista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017 e está em recuperação desde então. Nego Di comenta sobre as fotos publicadas nas redes sociais do cantor demonstrando sua recuperação e, em seguida, imita o que seria a expressão de Arlindo nas fotos.

Publicidade

"É inadmissivel esse tipo de humor", diz a legenda da postagem do vídeo na conta oficial de Arlindo Cruz no Instagram.

Publicidade

Confira a nota na íntegra:

"NOTA DE REPÚDIO!

Publicidade

Em nome de toda a Família Imperiana, a Diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano vem a público repudiar veementemente a atitude do participante do BBB21, Nego Di, que zombou do estado de saúde do sambista Arlindo Cruz, como mostra um vídeo que circula nas redes sociais.

O fato aconteceu durante um programa de rádio retransmitido via youtube, antes da entrada do humorista na casa do BBB, que só veio à tona neste momento, sendo que na oportunidade o mesmo chegou a imitar o que dizia ser a feição do cantor.

Publicidade

O Império Serrano como uma escola de samba embasada nos princípios de respeito às raízes familiares e moralidade, demonstra total apoio e solidariedade à Família Cruz, ao ponto que pede providências aos órgãos competentes.

'No mundo de armadilhas e pecados, armado e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado e endeusado quem é traidor. E o bem é pra acabar com o desamor'

Publicidade

A Diretoria"