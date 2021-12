Leo Senna e Kelly Siqueira são os novos coreógrafos da Portela - Divulgação

Publicado 29/12/2021 08:47 | Atualizado 29/12/2021 08:49

Rio - Manoel Francisco não é mais o coreógrafo da comissão de frente da Portela. O bailarino foi substituído por Leo Senna e Kelly Siqueira, que darão continuidade ao projeto do Carnaval 2022.



Segundo a escola, a decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria e Manoel, durante reunião, na última segunda-feira, 27. O consagrado artista, que atualmente é professor e ensaiador do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio, seguirá na Azul e Branco de Oswaldo Cruz e Madureira auxiliando a diretoria em projetos artísticos.



O presidente Luis Carlos Magalhães, que participou do encontro, comentou sobre a estratégia da escola. “A dupla de coreógrafos fez um belo trabalho que nos levou ao título. Manoel Francisco com sua vasta experiência em palcos do mundo inteiro será presença importante nos demais setores da escola”, afirmou Luis Carlos.



O vice-presidente da Portela, Fábio Pavão, também aposta na experiência da dupla vitoriosa para garantir a pontuação no quesito, no próximo carnaval. “Fazer esse ajuste na comissão de frente era necessário para obtermos um bom resultado. O Leo Senna já esteve com a gente numa situação bem parecida. Temos a certeza de que ele é o melhor nome para concluir esse trabalho, e, assim como em 2017, conquistarmos o campeonato”, enfatizou.

Leo Senna é dançarino, ator e coreógrafo. Foi o responsável pelo quesito ao lado de Kelly Siqueira, em 2017, ano do último campeonato da Portela.



Em 2022, a Portela levará para a Avenida o enredo "Igi Osè Baobá", desenvolvido por Renato Lage e Márcia Lage, que retrata a simbologia e a história dos baobás. A agremiação será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de carnaval.