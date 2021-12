Juliana Souza é coroada Rainha de Bateria da União da Ilha

Rio - Juliana Souza é oficialmente Rainha de Bateria da União da Ilha. A beldade recebeu a coroa e a faixa das mãos de Babi Cruz e da rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro, durante um evento na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite de sábado. Para a ocasião, a morena escolheu um vestido bem curtinho e cheio de pedrarias, que deixava suas curvas em evidência.

fotogaleria

“Essa é a realização de um sonho, sem dúvida. Eu já nasci amando esse pavilhão e hoje estou muito emocionada e sem palavras. Estou aqui representando todas as meninas da comunidade que sonham em ser rainha de bateria. Obrigada! Quero fazer jus a esse papel, a essa coroa e que toda essa comunidade que está dedicando a mim toda essa confiança”, afirmou Juliana, emocionada.

A festa na quadra da União da Ilha começou por volta das 18h com diversas atrações musicais, entre elas shows do cantor Arlindinho Cruz, dos segmentos da escola e do intérprete Ito Melodia. A noite contou ainda com a apresentação do samba composto em homenagem a Juliana Souza. A canção, conta um pouco sobre uma história de amor que começou a ser escrita antes mesmo de Juliana nascer e que já dura por pelo menos 34 anos. A composição é assinada por seu irmão, Márcio André Filho, em parceria com Almir da Ilha.

DIA. Vale lembrar que o anúncio de Juliana como Rainha de Bateria da agremiação deu o que falar em novembro. É que Gracyanne Barbosa, que era dona do cargo por três anos, soube de sua 'demissão' através das redes sociais. "Foi uma decisão da presidência, soube que (o cargo) foi vendido e entendo que a escola precisa. Mas poderíamos ter conversado e eu poderia até coroar a nova rainha", avaliou a esposa de Belo, em entrevista ao

DIA. A nova Rainha de Bateria da agremiação negou que tenha comprado o cargo. "Nunca fui muito próxima da Gracyanne, mas pelo que sempre acompanhei dela, acho que ela se enganou. Como mulher empoderada conhece o verdadeiro sentido de sororidade e acho que não atacaria outra mulher, principalmente conhecendo na pele todas as dores e delícia de ser uma mulher do carnaval. Sobre todos os preconceitos que nos cercam, e que inclusive diminuem todas as nossas lutas e qualidades, achando que a única coisa que nos possibilita e nos valida num posto como o de Rainha de Bateria, seria a compra do cargo. Tenho mais de 25 anos de história com a União da Ilha. Sou cria da escola e represento várias meninas que sempre tiveram o sonho de estar à frente da bateria. Ninguém pode desmerecer o próximo, principalmente quando não sabemos todos os espinhos e obstáculos pelos quais ela teve que passar para chegar onde chegou", destacou ela ao

Relatar erro