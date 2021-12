Cerimônia aconteceu antes do último ensaio de rua da escola, no Centro da cidade - Diego Mendes

Publicado 20/12/2021 18:41 | Atualizado 20/12/2021 18:45

No início da noite deste domingo, 19, o Acadêmicos do Sossego realizou uma linda cerimônia para coroar o seu rei de bateria, Juarez Souza que estará à frente da bateria Swing da batalha no carnaval de 2022. A festa aconteceu em uma das mais importantes vias de Niterói, a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro da cidade.Em uma iniciativa inédita, a Azul e Branca realizou a coroação do primeiro rei da escola, minutos antes do último ensaio de rua do ano. Com a presença de todos os segmentos, Juarez foi recepcionado pela bateria Swing da Batalha, de Mestre Laion e pelo 1º Casal de Mestre- sala e Porta-bandeira Fabrício e Giovana Justo.A faixa foi entregue por Sr. Abílio, presidente da ala das baianas e a coroa das mãos do muso, Michel Ravei, melhor amigo do rei.- Hoje é um sonho que estou realizando. Embora eu não seja carioca, meu coração bate mais forte aqui nessa terra. Eu amo o samba, acima de qualquer coisa e ser rei de bateria não é só estar aqui e sambar, é se envolver, é amar a comunidade e estar junto dela. Eu sou muito feliz por estar em uma escola onde o presidente me abraça, o meu mestre se tornou um amigo, o muso é meu melhor amigo, então eu não poderia estar em outro lugar, eu tinha que vestir azul e branco - disse o rei emocionado.Após a cerimônia, a agremiação deu início último ensaio de rua do ano. Em 2022 a Sossego levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Visões Xamânicas”, do carnavalesco André Rodrigues. A agremiação encerra os desfiles da Série Ouro, na sexta-feira de carnaval.