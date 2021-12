Vencedor Caio Gonze e Mestre Dudu, da Mocidade Independente de Padre Miguel - divulgação

Publicado 20/12/2021 18:50 | Atualizado 20/12/2021 19:05

Na tarde deste sábado,18, representantes de diversas agremiações, estiveram em Padre Miguel para o concurso Repique de Ouro, que definiu o melhor tocador de repique do Rio de Janeiro.

Realizado por Zé Bolinho, Presidente da Velha Guarda do Ritmo da Mocidade Independente de Padre Miguel, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por conta da Lei Aldir Blanc, o evento aconteceu na quadra antiga da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Com apenas 13 anos, Caio foi o grande destaque do concurso e levou o título de melhor tocador de repique Divulgação

Com início ás 16h, o evento contou com uma roda de samba conduzida pela Velha Guarda do ritmo da Mocidade Independente de Padre Miguel, em seguida, o concurso foi iniciado. Realizado em uma única fase os finalistas foram: Nelson, da Sabiá, Caio Gonze, da Unidos do Viradouro, Chiquinho do pandeiro, da Mocidade Independente de Padre Miguel, Marcos Antônio Mancha, do Jacarezinho e Luiz Carlos, da União da Ilha do Governador.

Concurso aconteceu na quadra antiga da Mocidade divulgação

Cada apresentação levou cerca de 8 minutos e os competidores foram avaliados por mestres de bateria que analisaram o andamento e o ritmo dos concorrentes. Após uma avaliação criteriosa, a produção do concurso anunciou os três primeiros colocados: o terceiro lugar foi para Odnaldo da Bn10, o segundo colocado foi Marcos Antônio Mancha, do Jacarezinho e o grande campeão do concurso e eleito o melhor tocador de repique do Rio de Janeiro foi o jovem Caio Gonze, de apenas 13 anos e que é uma das grandes promessas da bateria Furacão Vermelho e Branco, da Unidos do Viradouro.

- Estou muito feliz por ter conquistado o primeiro lugar, mesmo só tendo 13 anos. Está sendo incrível esse reconhecimento do meu trabalho e eu só posso agradecer a BN10, pela oportunidade, a minha escola Unidos do Viradouro e a bateria Furacão Vermelho e Branco por toda assistência e apoio. Imensa gratidão também a todos que torceram e torcem sempre por mim – contou o grande campeão.

Vencedor Caio Gonze e Mestre Dudu, da Mocidade Independente de Padre Miguel divulgação

Os três primeiros colocados, levaram para casa uma premiação em dinheiro, além disso, o campeão e o vice irão receberam da organização os troféus Repique de Ouro e Repique de Prata e o terceiro lugar ganhou um tamborim.