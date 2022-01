Ex-BBB Gabi Martins é anunciada como musa da Vila Isabel - Webert Belicio/Agnews

Ex-BBB Gabi Martins é anunciada como musa da Vila IsabelWebert Belicio/Agnews

Publicado 14/01/2022 10:04 | Atualizado 14/01/2022 10:09

Rio - A ex-BBB Gabi Martins foi anunciada como musa pela Unidos de Vila Isabel. A cantora sertaneja compareceu a evento na quadra de samba nesta quinta-feira e mostrou muita empolgação para o desfile da agremiação no Carnaval 2022.

fotogaleria

Para a ocasião, a cantora sertaneja e namorada de Tierry optou por usar um rabo de cavalo comprido e vestido dourado com bastante brilho. Ela aidna revelou que está fazendo aulas para arrasar na avenida no próximo desfile.

“Pronta para arrasar na minha mais nova casa: Unidos de Vila Isabel. Alô, povo do samba, estou chegando para viver não só o hoje, mas também momentos incríveis com vocês”, escreveu Gabi no Instagram minutos antes de cair no samba.