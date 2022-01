Desfile da Escola de Samba São Clemente em 2020, antes da pandemia - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Desfile da Escola de Samba São Clemente em 2020, antes da pandemia Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 12/01/2022 14:26 | Atualizado 12/01/2022 15:42

Rio - O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) do Rio adiou para o dia 24 de janeiro a decisão sobre o Carnaval da Sapucaí na cidade. Em reunião nesta quarta-feira com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os especialistas decidiram postergar a decisão sobre a manutenção, cancelamento ou adiamento da festa no Sambódromo.

Marcados para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, os desfiles das escolas de samba seguem mantidos pela Prefeitura do Rio. Na última segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes voltou a confirmar a festa para as datas. Segundo o gestor, a situação atual da pandemia garante o Carnaval como está.

"Não dá para ficar tratando do vírus com uma coisa que vai acontecer daqui a 50 dias (...) Se hoje nós permitimos, em ambientes restritos, que as pessoas se reúnam, celebrem, com passaporte de vacinação, temos que pensar como ficará hoje, esta semana. Esse deve ser o foco. Não quero mais ficar debatendo um evento daqui a 50 dias, quando eu tenho que tratar desta semana. A gente entende, pelas regras atuais, que eventos em que podemos ter controle, passaporte vacinal e eventualmente testagem, não têm problema nenhum de acontecer", disse Paes.

O avanço da variante Ômicron da Covid-19 e do surto de Influenza em todo país colocaram um alerta sobre a realização das festas de Carnaval na cidade. Por isso, na última semana, o Paes já havia cancelado a festa dos blocos de rua, que começariam cerca de um mês antes do Carnaval na Sapucaí, e no pico dessa recente alta dos casos.

Durante a reunião, os especialistas do CEEC falaram sobre a importância da manutenção dos indicadores de internações e de novos casos, do avanço da imunização contra o vírus para primeira, segunda e dose de reforço. Além disso, o grupo também reforçou a necessidade da proteção individual com o uso de máscara em ambientes fechados.