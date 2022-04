Torcedores da Unidos da Tijuca marcam presença na Marquês de Sapucaí - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 15:56 | Atualizado 26/04/2022 15:58

Rio - Torcedores da Unidos da Tijuca foram os primeiros a chegar no setor 12 da Marquês de Sapucaí para acompanhar a apuração do Grupo Especial, nesta terça-feira (26), que começa às 16h20.



Integrantes da torcida "Família Tijucana" chegaram por volta das 15h30. Já Leonardo Bettamio, de 42 anos, um dos organizadores da torcida organizada, chegou às 10h para prender as faixas maiores na arquibancada.



Diferente dos anos anteriores, neste ano a torcida será mais reduzida. Leonardo explica que como a apuração não está acontecendo na quarta-feira de cinzas, muita gente está trabalhando.



Torcida fala de superação na Avenida



Segundo Leonardo, a escola foi bombardeada de expectativas negativas nas redes sociais, mas que mostraram técnica durante o desfile.

"Fomos massacrados, disseram que a escola estava abandonada. Só que o campeonato só começa no setor 1. Nós fomos a escola que fez o desfile mais técnico. Tivemos a Wic Tavares como única intérprete mulher no Grupo. Isso está dando pra gente um sentimento de dever cumprido", disse.