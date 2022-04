Cada escola tem no mínimo 35 minutos e máximo 40 minutos para se apresentar - Marcelo Piu/ Riotur

Publicado 26/04/2022 14:20

Rio- Após a primeira semana de desfile das escolas de samba pelo Carnaval 2022, a Intendente Magalhães recebe nesta sexta-feira (29) e sábado (30), as 25 agremiações da Série Prata.

As duas escolas campeãs estarão na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro no carnaval de 2023, e saem uma de cada dia de desfile.

Na sexta-feira, 29 de abril, os desfiles terão início às 21h e passam as seguintes escolas: Arame de Ricardo, Sereno de Campo Grande, Independente da Praça da Bandeira, Raça Rubro-Negra, Arranco, Independentes de Olaria, Renascer de Jacarepaguá, Império da Uva, Acadêmicos da Diversidade, Difícil é o Nome e Botafogo Samba Clube.

Já no sábado, 30 de abril, as apresentações se iniciam às 20h e a Intendente Magalhães recebe, em ordem: Alegria da Zona Sul, Rocinha, Villa Rica, Caprichosos de Pilares, União de Jacarepaguá, Leão de Nova Iguaçu, Vila Santa Tereza, Vila Kennedy, União de Maricá, União do Parque Curicica, Rosa de Ouro, Acadêmicos da Abolição, União do Parque Acari e Unidos do Jacarezinho.

O Presidente da Superliga, Clayton Ferreira, espera receber um grande público para o desfile. "Tivemos dois dias de grandes desfiles no Grupo de Avaliação e Série Bronze. A expectativa para a Série Prata é de um público ainda maior. Teremos grandes agremiações em busca das vagas na Marquês de Sapucaí em 2023. Pela preparação das escolas, a disputa será acirrada", revelou Ferreira.

Os desfiles terão transmissão da Tv Alerj. Cada escola tem no mínimo 35 minutos e máximo 40 minutos para se apresentar na passarela da Intendente Magalhães.

A apuração com o resultado acontece no dia 3 de maio e ainda não tem horário definido.