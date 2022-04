Ao todo, 45 jurados, divididos em cinco para cada um dos quesitos, vão distribuir as notas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 14:32 | Atualizado 26/04/2022 14:40

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) realizou, no início da tarde desta terça-feira (26), o sorteio da ordem dos quesitos da apuração das escolas de samba do Grupo Especial, que acontece às 16h, na Praça da Apoteose. A ordem dos envelopes a serem abertos será, respectivamente, fantasia; harmonia; comissão de frente; samba-enredo; bateria; alegorias e adereços; enredo; mestre-sala e porta-bandeira e evolução.



A evolução das escolas de samba durante os desfiles na Marquês de Sapucaí na sexta-feira (22) e sábado (23) será o critério para definir a vencedora do Carnaval de 2022, em caso de empate, que só é considerado na primeira colocação, desde que haja a mesma sequência de subtotais. Em caso de duas ou mais terminarem com a mesma pontuação, o desempate ocorre na ordem inversa à da abertura dos envelopes. Caso necessário, o segundo critério será mestre-sala e porta-bandeira, e assim sucessivamente.



Ao todo, 45 jurados, divididos em cinco para cada um dos quesitos, vão distribuir as notas para as agremiações. A maior e a menor serão descartadas em todas as categorias, podendo cada escola somar até 270 pontos. Também será analisado se as escolas cumpriram as normas do regulamento. Cada agremiação teve 70 minutos para cruzar a avenida e, até o momento, já se sabe que a Paraíso do Tuiuti perdeu 0,2 ponto por ter estourado o desfile em dois minutos.



Além da escola vencedora, as outras cinco melhores colocadas voltam ao Sambódromo no próximo sábado (30) para o desfile das Campeãs. A agremiação que ficar na última posição passa a fazer parte da Série Ouro no próximo Carnaval.



Também hoje, será definida a vencedora da Série Ouro. A ordem de abertura dos envelopes será, respectivamente, evolução; harmonia; samba-enredo; enredo; comissão de frente; bateria; alegorias e adereços; fantasias e mestre-sala e porta-bandeira, que será também o quesito de desempate. Serão quatro jurados por quesito e a menor nota de cada será descartada. A campeã passa pela passarela do samba pelo Grupo Especial em 2023, enquanto as duas últimas colocadas vão desfilar na Série Prata na Intendente Magalhães.