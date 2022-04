Presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, será a voz da apuração na Marquês de Sapucaí - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/04/2022 15:24

Rio - O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Jorge Perlingeiro, classificou como "Carnaval da superação", a folia de 2022. Conhecido pela voz da apuração da grande festa, o locutor presidiu pela primeira vez a Liga este ano. "Depois de dois anos de angústia e desgraça, de tudo isso que aconteceu com essa pandemia, conseguimos resgatar um pouco da alegria dos cariocas. A gente sabe como perdemos pessoas queridas, não só vidas, mas também negócios, patrimônios. A vida vai continuar e nós vamos continuar trazendo o Carnaval para a alegria do povo carioca", afirmou.

"Será praticamente nos mesmos moldes dos anos anteriores. Vamos apenas fazer uma ordenação no espaço, por ser um dia diferente. Terça, não é Quarta-feira de Cinzas, não é um dia adequado para o espetáculo, mas a apuração vai acontecer com toda a ansiedade possível, não resta dúvida", garantiu.

Marca registrada nas Quartas-feiras de cinzas, Perlingeiro afirmou que não poderia deixar de ser a voz da apuração neste Carnaval. "Vou apresentar a nota. Vou fazê-lo porque vou completar 30 anos de apuração e não poderia abrir mão desse momento de completar meu trigésimo ano como mestre de cerimônia da apuração. Hoje, o 'Dez, nota dez' é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro com a minha voz, isso me honra muito", falou. "Estou apto e atendi ao pedido de muita gente para fazê-lo. Me sinto muito à vontade. Pode ser até o último ano que eu faça, mas quero completar esses trinta anos", completou.

Perlingeiro cumprimentou as escolas de samba e a equipe da Liesa pelo Carnaval e ressaltou a importância do evento para a cidade. "O carnaval por mais que possam querer considerar uma festa profana, é um espetáculo de grande importância para a cidade do Rio de Janeiro. O mais importante disso tudo é a competência das escolas de samba . Graças a Deus conseguimos arrecadar o suficiente para fazer um bom Carnaval através de venda de patrocínio, transmissão de televisão e ingressos", contou.

"A competência de carnavalescos, diretores e presidências dessas escolas, com a Liga supervisionando, com a equipe boa que a gente tem, excelentes profissionais, tudo isso fez com que nós tivéssemos um Carnaval que está sendo elogiado por muitos, agregando a nova iluminação, a reforma da pista, a reforma do sambódromo e principalmente a vontade do povo, essa a agregação maior, depois de ficar dois anos sem o espetáculo que amam e veneram e foram para lá nos prestigiar", completou.

O presidente da Liesa lembrou que a festa deste ano ficou sob risco de não acontecer por conta da pandemia de covid-19. "Depois de quatro adiamentos, devolução de ingressos, o povo me perguntava de dia, de tarde e de noite: vai ter Carnaval? Isso era uma tônica. A gente simplesmente deu a volta por cima pela grandiosidade do espetáculo, pela importância do Carnaval para a cidade do Rio de Janeiro", destacou.

Para Perlingeiro, o Carnaval foi um sucesso. Ele comemorou que as escolas voltam à Sapucaí no próximo sábado. "Estamos de alma lavada com o dever cumprido pelo espetáculo lindo e vamos fazê-lo no Sábado das Campeãs. Vamos fechar com chave de ouro esse Carnaval totalmente diferente. Um ano que muitos não esperavam que isso pudesse acontecer", afirmou.

Questionado sobre a morte da menina Raquel, de 11 anos, após ser imprensada por um carro alegórico na primeira noite do desfile da Série Ouro, Perlingeiro lamentou e afirmou que a Liesa cumpre as determinações das autoridades. "A morte da menina foi trágica, terrível. Estamos com grande pesar. Emitimos as notas necessárias. Cumprimos as determinações do Ministério Público de acompanhamento dos carros, que já fazíamos. Foi um evento que aconteceu no dia do desfile de acesso e nos solidarizamos muito", afirmou.