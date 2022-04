Comissão de frente da Grande Rio trouxe Exú performando na Avenida - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 25/04/2022 09:34 | Atualizado 25/04/2022 12:39

Rio - O Carnaval conhecerá as campeãs do Grupo Especial e da Série Ouro nesta terça-feira (26). A apuração do Grupo Especial será na Praça da Apoteose a partir das 16h, em seguida é a vez do Grupo de Acesso. O evento será transmitido pela TV Globo. O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, comandará a cerimônia e fará a leitura das notas pelo 30º ano consecutivo. Em seguida, convidará os integrantes da mesa para dar início à abertura dos envelopes.

As arquibancadas populares dos Setores 12 e 13, na Praça da Apoteose serão abertas ao público. O acesso à pista só será permitido a credenciados. Ao final da cerimônia, os presidentes das seis primeiras colocadas receberão os troféus.



Os quesitos julgados são os seguintes: bateria, samba-enredo, harmonia, enredo, alegorias e adereços, evolução, fantasias, comissão de frente, e Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

No total, são 45 julgadores, cinco para cada quesito em julgamento. Os jurados foram distribuídos por sorteio em cinco cabines espalhadas ao longo da Avenida. Em cada cabine estavam nove julgadores, um de cada cada quesito.

O segundo dia dos desfiles do Grupo Especial teve a Acadêmicos do Grande Rio e a Unidos de Vila Isabel como principais destaques. Com apresentações impecáveis, as duas escolas se candidataram ao título do Carnaval de 2022. Com esses grandes desfiles, as duas escolas se juntam à Viradouro e a Beija-Flor como as principais favoritas a conquistar o título da competição.

Na Série Ouro, as favoritas para retornarem à elite do Carnaval carioca são União da Ilha e Império Serrano.

Uma das novidades deste ano é a divulgação das justificativas das notas diferentes de 10 dois dias após a Apuração. As explicações estarão no site oficial da LIESA, o LiesaNet. Cada julgador concede a cada escola de samba notas de 9 a 10 pontos. A nota mais alta e a mais baixa dentre as cinco de cada quesito são descartadas, valem as três notas intermediárias.

As seis primeiras colocadas retornam à Sapucaí no próximo sábado para o Desfile das Campeãs. A 12ª colocada desfilará na Série Ouro (Grupo de Acesso) da Liga-RJ, no Carnaval de 2023, em fevereiro próximo. Já a campeã da Série Ouro, do Grupo de Acesso, volta ao Grupo Especial no ano que vem.

No Grupo de Acesso, são quatro jurados para cada um dos nove quesitos. Das quatro notas concedidas por quesito a cada escola, são consideradas válidas apenas as três maiores, a menor é descartada.

Sorteio



Momentos antes da apuração, na sede da Liesa, com a presença de todos os presidentes das agremiações, Jorge Perlingeiro fará um sorteio para estabelecer a ordem de leitura dos quesitos, envelope por envelope. O último quesito sorteado será o primeiro a ser usado para fazer o desempate entre duas ou mais agremiações que obtiveram a mesma pontuação.



Sábado das Campeãs



A partir desta segunda-feira, é possível comprar ingressos de frisas, arquibancadas especiais e cadeiras individuais para os desfiles do Sábado das Campeãs, em 30 de abril. Interessados devem procurar a Central Liesa de Atendimento e Vendas (Rua da Alfândega, 25 – lojas A, B e C). Participam do desfile no próximo sábado as seis melhores colocadas do Grupo Especial. A sexta colocada abre a noite às 21h30.

Confira a relação de jurados

EVOLUÇÃO



Gerson Martins

Gustavo Paso

Lucila de Beaurepaire

Matheus Dutra

Verônica Cristina Valente Torres



BATERIA



Ary Jayme Cohen

Mila Schiavo

Leandro Luís de Oliveira

Philipe Galdino Davis

Rafael Barros Castro



HARMONIA



Bruno Marques

Rodrigo Lima

Deborah Weiterschan Levy

Jardel Maia Rodrigues

Mirian Orofino Gomes



COMISSÃO DE FRENTE



Gleice Ribeiro de Souza

Rafaela Riveiro Ribeiro

Raffael Araújo

Raphael David Filho

Paola Novaes



FANTASIA



Helenice Gomes

Paulo Paradela

Regina Oliva

Sérgio Henrique Silva

Wagner Louza de Oliveira



SAMBA-ENREDO



Alfredo Del-Penho

Alice Serrano

Clayton Fábio Oliveira

Alessandro Ventura

Felipe Trotta



ENREDO



Arthur Nunes Gomes

Johny Soares

Marcelo Rodrigues Figueira

Carolina Vieira Thomaz

Nilton Santos da Silva



ALEGORIAS E ADEREÇOS



Madson Oliveira

Fernando Lima

Soter Bentes

Teresa Piva

Walber Ângelo de Freitas



MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA



Áurea Hämmerli

Teresa Petsold

Mônica Barbisa

Paulo Rodrigues

João Wlamir

Confira abaixo a relação dos jurados do Grupo de Acesso

MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA



Marlene Costa Caetano



Elizeu de Miranda Corrêa



Simone de Lima



Erick Meireles





COMISSÃO DE FRENTE



Flávio Freire Xavier



Bruna Oliveira



Fernando Antônio



Simone Marques





EVOLUÇÃO



Fábio Canejo



Roberto Araujo Manhães



Matheus Vicente



Jaqueline Rodrigues





ENREDO



Douglas Coutinho Dias



Clécia dos Reis Oliveira



Leandro Machado



Isaura Alvarez





FANTASIA



Luciano Moreira



Adrian Silveira Nunes



Rosy Silva



Lucio Orlando





ALEGORIAS E ADEREÇOS



Ana Maria Bottoni Carvalho



Sérvolo Alves



Renato Silva



Carla Maria





SAMBA-ENREDO



Renato Vazquez



Fernanda Gonçalves de Araújo e Silva



Aristóteles Neto



Vinicius Cesar





BATERIA



Rocyr Abbud



Rodrigo Braz dos Santos



Wallace Santos



Ricardo da Silva





HARMONIA



Laio Lopes



Alexandre Magalhães



Cristina Reis



Jorge Carvalho





SUPLENTES



MÓDULO MÚSICA - André Lima Cordeiro



MÓDULO VISUAL – Leonardo Santos



MÓDULO DANÇA – Plínio da Cunha

