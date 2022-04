Carro forte chegou com as notas dos 45 jurados nesta tarde - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 15:26 | Atualizado 26/04/2022 15:41

Rio - Os envelopes com as notas que vai definir o grande campeão do Grupo Especial do Carnaval de 2022 chegou na Praça da Apoteose às 14h45, desta terça-feira (26), escoltado por um carro forte. A leitura das notas dos 45 jurados estava prevista para iniciar às 16h, no entanto, a pedido da TV Globo a cerimônia vai começar às 16h20.

Em sorteio realizado no início desta tarde, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba , na presença da Diretoria da LIESA e de todos os presidentes das Agremiações do Grupo Especial, ficou assim definida a ordem de abertura dos envelopes com as notas que definirão a campeã do Grupo Especial do Rio Carnaval 2022:

1 – Fantasias; 2 – Harmonia; 3 – Comissão de Frente; 4 – Samba-Enredo; 5 - Bateria; 6 – Alegorias e Adereços; 7 – Enredo; 8 – Mestre-sala e Porta-bandeira; e 9 – Evolução.

Em caso de duas ou mais escolas terminarem com a mesma pontuação, o desempate se processará na ordem inversa à da abertura dos envelopes; ou seja, o primeiro quesito para desempate seráEvolução; o último envelope a ser aberto; se necessário, o segundo, seráMestre-sala e Porta-bandeirao penúltimo envelope, e assim, sucessivamente.