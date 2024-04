Narcisa Tamborindeguy usa megafone para chamar a atenção de Madonna - Reprodução/TV Globo / Jc Pereira/Ag. News

Publicado 30/04/2024 15:04

Vizinha do Copacabana Palace, hotel em que Madonna está hospedada , Narcisa abriu a janela de seu apartamento e usou um megafone para falar com a Rainha do Pop. "Where is you? Came to see your fans! Ai, que loucura" (Cadê você? Venha ver seus fãs, em português), gritou ela, como mostra um vídeo exibido no programa "Mais Você", da TV Globo, nesta terça-feira (30).