Anitta tieta Maria Bethânia nos bastidores do ’Show da Virada’Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 11:50

Rio - Anitta, aos 32 anos, encontrou Maria Bethânia, de 78, nos bastidores do Réveillon de Copacabana. A cantora visitou o camarim da veterana e fez questão de registrar o encontro e postar nas redes sociais.

"Rainha absoluta", escreveu Anitta na legenda da foto.



Além do encontro com Bethânia, a noite de Anitta foi repleta de momentos especiais. A cantora posou ao lado de Caetano Veloso e Paula Lavigne, e celebrou com Ivete Sangalo.



"Amo demais esse grupo", disse a artista.

Como headliner do maior Réveillon do mundo, Anitta agitou o público com uma setlist repleta de hits. Para o figurino, a artista optou por um look branco ousado, que destaca a silhueta.