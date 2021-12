- Foto: Rael Barja

Foto: Rael Barja

Publicado 22/12/2021 19:27

No dia 22 de novembro estreou a novela inédita "Quanto Mais Vida Melhor", na grade das 19h da Rede Globo, horário nobre da emissora. Matheus Abreu recebeu o convite para fazer parte do elenco durante o período pandêmico, “toda a preparação foi bem diferente, pois começamos tudo online e demoramos um tempo para irmos para o presencial e iniciarmos de fato as gravações. É muito difícil e desafiador entregar uma novela ao público sem ter tido feedbacks do público, como é o caso de Quanto Mais Vida Melhor, pois gravamos ela toda em meio a pandemia e só agora estamos vendo os resultados. Estou ansioso para saber como o público vai receber a novela”, conta. O ator dá vida a Antônio, mais conhecido como Tigrão, um jovem de 17 anos, filho do personagem de Mateus Solano, nascido em família rica, que mora no alto Leblon, no Rio de Janeiro, e é considerado um adolescente rebelde.

Para viver Tigrão, Matheus teve que aprender skate de manobra, “essa foi uma experiência bem legal de se ter, eu andava de longboard, e tive que aprender a andar com o skate de manobra, logo no início dos treinos quebrei o pé, o que me impossibilitou de participar das primeiras semanas da preparação presencial”, revela. A paixão por esportes radicais sempre permeou a vida de Matheus. Quando pequeno, era apaixonado por natação e acreditava que seu futuro seria nas águas, mas após descobrir o teatro tudo mudou decidiu seguir a carreira de ator. Porém, nunca deixou de praticar esportes radicais, inclusive, Tigrão não é o primeiro personagem de Matheus que é adepto à prática. Em “Malhação - Viva a Diferença”, ele interpretou Tato, que era atleta de downhill urbano, "contracenar faz com que você descubra novos amores e vontades, o que mais me inspira como ator é essa troca”.

Natural de Ouro Branco, Minas Gerais, seu primeiro trabalho como ator foi em 2014, como "Ángelo" no filme "O Segredo dos Diamantes", onde explora características típicas da aventura em uma realidade bem brasileira. Mas ficou conhecido na minissérie Dois Irmãos, onde interpretou a versão jovem dos personagens de Cauã Reymond, Omar e Yaqub. Tempos depois interpretou Tato, o protagonista masculino em “Malhação - Viva a diferença”.