Livro 'A História de Jesus Para Quem Tem Pressa' promete surpreender leitores com fatos sobre a vida de Cristo

Rio - O livro "A História de Jesus Para Quem Tem Pressa" (Ed. Valentina. R$ 34,90) chega às livrarias com a promessa de surpreender os leitores ao abordar aspectos comportamentais, artísticos e sociais sobre a vida de Jesus Cristo. Em tom de conversa, o autor Anthony Le Donne fala sobre temas como a real aparência de Jesus e seu poder de exorcismo e cura, por exemplo.

"Você conhecerá um Jesus encarnado e reencarnado nestes últimos dois mil anos. O livro não é apenas uma reconstituição da vida de Jesus. Quando procuramos conhecer Jesus e vemos nele muita coisa de nós mesmos, é possível iniciarmos um processo de autocrítica. Lido com Jesus na condição de historiador. Abordo a questão da evolução das suas representações culturais e artísticas como um observador de tendências culturais", explica o teólogo.

O livro é dividido em cinco capítulos: o primeiro aborda a dimensão particular e pública de Cristo. O segundo remonta à Sua presença na literatura do cristianismo primitivo. O terceiro foca o imaginário pré-moderno relacionado a Jesus em diversas culturas. O quarto aborda novas produções histórico-literárias sobre Jesus a partir do Iluminismo. O quinto relaciona o Nazareno e a cultura pop sob o prisma de ideólogos, ativistas e artistas.