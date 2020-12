Novos títulos das Graphics MSP para 2021 foram anunciados durante live na CCXP Divulgação

Por O Dia

Rio - A Mauricio de Sousa Produções anunciou em uma live na CCXP Worlds 2020, no último sábado, os personagens e autores das quatro próximas Graphics MSP, que serão lançadas em 2021. Os títulos serão, já na ordem de lançamento: "Chico Bento", por Orlandeli, que já fez a Graphic MSP "Chico Bento - Arvorada" em 2017; "Franjinha", por Vitor Cafaggi; "Magali", por Lu Cafaggi; e "Piteco", por Eduardo Ferigato, que já publicou "Piteco – Fogo", em 2019.



O selo Graphic MSP foi criado em 2012, e nele autores convidados reinterpretam os clássicos personagens de Mauricio de Sousa, em seus próprios estilos. O objetivo era alcançar especialmente os leitores jovens e adultos.



Para completar, na área editorial, foram anunciadas as publicações de comemoração dos 60 anos do Cebolinha, o box com as seis edições de "Turma da Mônica - Geração 12" e um crossover da "Turma da Mônica" com o personagem Garfield, de Jim Davis.