Rio - Mariana Rios é uma artista completa. Ela canta, atua, apresenta e também escreve. Seu primeiro livro, "Basta Sentir", sai pela editora Planeta em dezembro. Na obra, ela conta sua história de vida e revela o método que a levou a conquistar todos os seus objetivos. Apesar de todas as probabilidades estarem contra ela, Mariana saiu de Araxá, no interior de Minas Gerais, aos 18 anos, apenas com o sonho de se tornar artista e com alguns bombons para vender e se sustentar. A atriz trabalhou em shopping e morou em uma vaga em um apartamento aos pés do Morro do Salgueiro, na Tijuca, mas tudo mudou quando conseguiu realizar seu grande sonho e passou em um teste para "Malhação".

"A minha história era altamente improvável de acontecer aos olhos dos outros, mas aos meus olhos nunca foi. A vida que eu tenho hoje é muito distante da minha vida na infância, na adolescência. E o livro conta isso. Eu divido com as pessoas qual é a minha maneira de pensar, como eu exercito o meu pensamento e o meu sentir com base naquilo que eu desejo de fato que se realize e a minha busca de expansão de consciência, de inteligência emocional. Mostro a maneira como eu lido com os meus problemas, a maneira como eu enxergo as dificuldades e como eu faço pra tentar me manter em paz de espírito, centrada no que eu realmente desejo e num lugar de positividade e felicidade".

Mariana conta que tomou a decisão de colocar a mão na massa e finalmente iniciar a escrita do livro durante a pandemia de coronavírus, período em que alguns planos e shows tiveram que ser adiados. "Eu tenho 500 projetos ao mesmo tempo na minha cabeça e procuro direcionar o meu foco, a minha atenção, a um ou dois por vez. Eu sou uma artista que gosta de fazer muita coisa. Eu gosto de cantar, eu gosto de atuar, eu gosto de apresentar. Eu escrevo, agora. Eu escrevi um livro, mas antes eu já tinha milhares de poemas, textos, minhas músicas... Esse foi um projeto em que eu mergulhei durante a quarentena e deixei um pouco de lado a questão da música, até porque eu tinha acabado de lançar, em novembro de 2019, o meu EP. Eu já estava com uma agenda cheia de shows para 2020. Então, a partir do momento em que eu não pude mais ir para um estúdio por conta da pandemia, eu foquei totalmente no livro".

A atriz desenvolveu um método para atrair tudo o que deseja através do pensamento e espera ajudar pessoas que estejam receptivas. "Não é que vá funcionar para todo mundo. Mas é a forma que deu certo para mim. E escrever o livro é a forma que eu encontrei para dividir isso com as pessoas. Se der certo pra cinco, seis, 20, mil pessoas, que bom. Essa troca de energia é muito importante. Por isso que eu resolvi escrever. Nós estamos em um ano que vai ser complicado para as pessoas. Eu quero que elas iniciem 2021 com um respiro, um ar diferente e um pensamento diferente. Por isso, eu decidi colocar além da minha história, o meu método no livro", explica.

A mãe de Mariana, inclusive, só entendeu o "método" com a leitura do livro. "Só de a minha mãe ter lido o livro e ter entendido tudo o que eu tentei explicar pra ela uma vida inteira... A minha mãe, com medo da frustração, nunca se abriu para sonhar. A gente faz muito isso, a gente se boicota o tempo todo porque a gente tem medo de se frustrar. E eu fiz um trabalho com ela de mentalização do desejo durante um sábado e um domingo. Na segunda-feira, ela falou 'caiu do céu, não é possível que seja rápido desse jeito'. E era a realização do maior sonho dela, que é construir uma casa. Só que ela colocava tanto empecilho no caminho, que ela não enxergava a casa".

O prefácio da obra foi escrito por ninguém menos que o padre Fábio de Melo, para quem Mariana só tem elogios. "Eu conheci o padre em um programa da Globo e depois estive com ele mais uma vez em outros programas e também em eventos. Ele é um ser de luz. Tenho uma profunda admiração por ele. O padre é uma pessoa com a espiritualidade muito elevada, gosto muito da palavra dele. Eu sou espírita, dentro da doutrina Kardecista, e ele é católico, mas eu não vejo essa diferença nas religiões entre nós. Acho que ele fala mais em espiritualidade do que em religião propriamente".

Atualmente, Mariana se divide entre o lançamento de "Basta Sentir" e a apresentação do reality show sertanejo "O Próximo Nº 1". "As minhas gravações com o Luan Santana começaram em fevereiro de 2020 e era para o programa encerrar em junho deste ano. Tudo mudou. Então, foi uma felicidade enorme saber que o programa ia voltar agora e de uma outra forma: ao vivo. O programa era para ser totalmente diferente e foi um presente de Deus na minha vida me colocarem como apresentadora. Eu estou aprendendo muito. Estou em um lugar que eu amo estar, que é como apresentadora e como cantora, porque todo sábado eu estou ali cantando também. Então, eu estou em um momento de realização profissional muito grande. Eu consegui fazer e traduzir todos os meus sentimentos, tudo que eu busquei ao longo da minha vida, da minha trajetória, agora nesse fim de ano. E foi um ano tão difícil, tão complicado, com uma energia tão complicada... Estou me sentindo realizada e grata demais nesse final de ano".

Apesar de no Brasil o fato de um artista transitar por vários meios não ser tão comum, Mariana Rios não se intimida. "Parece que aqui você precisa ser uma coisa só. Mas eu não estou a fim de seguir uma coisa só. As vezes, estou com vontade de escrever. As vezes, eu estou com vontade de apresentar. Aí daqui a pouco eu quero fazer uma novela. Daqui a pouco eu não quero mais. Assim é a nossa vida, são os nossos relacionamentos. Eu deixo que o povo fale. Mas nessa vida eu não vou focar numa coisa só. Eu vou ser feliz. E agora eu estou lançando livro, estou cantando, estou apresentando, daqui a pouco aparece uma novela pra fazer, eu vou lá e faço. E continuo com meu livro na mão e querendo apresentar. É assim que eu sou. Eu me compreendi, me aceitei mais, fui mais feliz como pessoa e como mulher, a partir do momento em que eu aceitei que, sim, eu gosto de fazer milhares de coisas e passeio por diferentes universos".