Primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo começa nesta segunda-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 19:04 | Atualizado 07/12/2020 19:05

São Paulo - A Câmara Brasileira do Livro (CBL) realiza a 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, que começa nesta segunda-feira e vai até o dia 13 de dezembro. Com o tema Conectando Pessoas e Livros, o evento acontece pelo portal www.bienalvirtualsp.org.br que dará acesso gratuito a toda programação e novidades do mercado editorial. Com mais de 100 expositores e 330 autores confirmados, o evento contará com uma grade intensa de programação, venda de livros, além de rodadas de negócios.

O primeiro grande evento virtual do segmento possibilitará o encontro de leitores, escritores e profissionais do mercado editorial de qualquer lugar do mundo. "Pela primeira vez, pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo poderão participar dessa grande festa, conhecendo as novidades, fazendo bons negócios e aproveitando as palestras que jamais estariam disponíveis de outra forma. Nossa expectativa é receber mais de 1 milhão de visitantes online”, destaca Vitor Tavares, presidente da CBL.

Publicidade

O ambiente virtual também vai possibilitar que o público assista a todas as palestras por mais tempo. O portal fica no ar até 13 de janeiro e não há necessidade de cadastro para assistir aos debates e visitar as salas dos expositores.



Serviço



1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo



07 a 13 de dezembro de 2020



Informações e inscrições: www.bienalvirtualsp.org.br