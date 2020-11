Ao lado da mulher, Alexandra Martins, Antônio Fagundes fala sobre seu novo livro no 'É de Casa' Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 09:22

Rio - Antônio Fagundes é um leitor voraz e, neste período de pandemia e isolamento social, lança seu novo livro, "Tem Um Livro Aqui Que Você Vai Gostar", pela editora Sextante. Na obra, Fagundes indica títulos para todos os gostos.

O projeto começou no ano passado, depois do podcast Clube do Livro, criado pelo Gshow por conta do personagem Alberto, vivido por Antônio Fagundes em "Bom Sucesso".

"É um primeiro empurrão para quem quer começar a ler, com indicação de títulos, de gênero, numa linguagem bem informal, como se fosse um bate-papo mesmo", explicou o ator, sobre o livro, no "É de Casa".