Marielle Franco e seu motorista, Anderson, foram assassinados em 2018 Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 11:04

Rio - Os jornalistas Chico Otavio e Vera Araújo lançam o livro-reportagem "Mataram Marielle: Como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca" com uma live, na próxima terça-feira, dia 24 de novembro, no canal no YouTube da editora Intrínseca. A live começará às 17h e terá mediação de Carol Pires.

fotogaleria

Publicidade

Na obra, Chico e Vera esmiuçaram uma rede complexa que envolve a atuação de traficantes, milicianos, torturadores egressos dos porões da ditadura, bicheiros e policiais altamente treinados, contratados como assassinos de aluguel. Além de apontar inúmeras falhas nas investigações e mergulhar nas principais linhas de apuração adotadas pela polícia, a dupla analisa os conflitos que Marielle enfrentava dentro do próprio partido, o PSOL.

Os jornalistas construíram uma linha do tempo que ajuda a conectar todos os acontecimentos, descobertas e progressos ocorridos desde 2018, abrindo uma verdadeira caixa-preta sobre o modus operandi da criminalidade carioca. Além disso, os autores compartilham suas experiências na cobertura do caso, oferecendo uma versão inédita dos bastidores das apurações, pesquisas e entrevistas feitas nos últimos dois anos e meio.