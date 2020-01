MetrôRio promove troca de livros na estação Central durante o mês de janeiro

Rio - Em comemoração ao dia do leitor, celebrado nesta terça-feira, o MetrôRio, empresa do grupo Invepar, em parceria com a Biblioteca Estação Leitura, promove uma edição especial do troca-troca de livros na estação Central. A iniciativa tem o objetivo de estimular o hábito e despertar o prazer pela leitura.



A edição prolongada da troca de livros começa nesta terça e vai até o dia 31 de janeiro. Para participar, basta levar até três livros usados e em bom estado para a biblioteca Estação Leitura, que fica no mezanino da estação, próximo ao acesso A, entre 14h e 20h. O cliente poderá, então, escolher outros livros disponíveis no local e trocar pelos seus. Materiais didáticos ou escolares não são aceitos.