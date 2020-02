Isabela Freitas aborda relacionamento abusivo em seu novo livro, 'Não Se Humilha, Não

Rio - Isabela Freitas volta a falar sobre relacionamento em seu novo livro, "Não Se Humilha, Não", que chegou às livrarias este mês. Neste quarto volume da série, a autora mineira prepara o terreno para os acontecimentos narrados nos três primeiros volumes da série: "Não Se Apega, Não", "Não Se Iluda, Não" e "Não Se Enrola, Não". A autora já vendeu 1,5 milhão de exemplares no Brasil.

Em "Não Se Humilha, Não", Isabela conta como conheceu Gustavo e como o relacionamento parecia perfeito no início, mas depois foi ganhando novos contornos. Ninguém imaginava que, por trás das declarações de amor de Gustavo nas redes sociais, havia uma garota que a cada dia ia se anulando, perdendo o brilho e que se via obrigada a medir cada gesto, a ponto de nem se reconhecer mais. Passada a fase inicial de encantamento, Isabela começa a identificar traços preocupantes da personalidade do namorado: ele é excessivamente ciumento, possessivo e capaz de oprimi-la com duras palavras.

A nova trama traça o cenário que vai levar a personagem a buscar o desapego, construindo o universo que dá origem à série de livros.