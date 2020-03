Ex-BBB Rodrigo França lança livro 'O Pequeno Príncipe Preto'

Rio - O ex-BBB Rodrigo França faz sua estreia na literatura com o livro "O Pequeno Príncipe Negro" (Ed. Nova Fronteira. R$ 39,90), que é uma releitura da obra "O Pequeno Príncipe", clássico do francês Antoine de Saint-Exupéry, mas trazendo aspectos da cultura afro-brasileira, chamando atenção para temas como ancestralidade, religiosidade, autoamor, autocuidado e união das diferenças.

Na trama, um menino negro deixa seu pequeno planeta, onde vive em companhia de uma sagrada árvore baobá, e chega à Terra na carona de uma pipa. No novo mundo, com seu olhar apurado, começa a questionar as relações humanas, claramente permeadas por grandes preconceitos e dificuldades. Surpreso, ele decide compartilhar com as crianças que encontra os ensinamentos do Ubuntu, uma filosofia que incentiva a união por meio de concepções como "eu sou porque nós somos".

As ilustrações da obra são de Juliana Barbosa Pereira e trazem muitas cores quentes para complementar o livro. O lançamento da obra acontecerá na livraria Blooks, na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio, no dia 5 de março, a partir das 19h. No dia 14 de março, o lançamento acontecerá na Wakanda in Madureira, na Zona Norte do Rio, a partir das 14h30.