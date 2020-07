Matt Haig mostra como sobreviver a um mundo hiperconectado em 'Observações Sobre Um Planeta Nervoso'

Todos os dias somos bombardeados por milhares de informações vindas dos mais diferentes lugares. Ao mesmo tempo em que estamos curtindo a foto de um colega na praia durante as férias, estamos discutindo com pessoas que têm opiniões contrárias as nossas no Twitter e assistindo ao telejornal em que o âncora está noticiando um fato e, bem ali na parte inferior da tela, estão subindo as notícias dos últimos minutos sobre as quais também temos que estar informados. Tudo acontece ao mesmo tempo, o tempo todo.

Em Observações Sobre um Planeta Nervoso, Matt Haig mostra como essa erupção de informações e acontecimentos pode nos afetar. O autor fala sobre o poder que a internet e as redes sociais têm sobre nós. Aparentamos estar cada vez mais felizes, bonitos e bem sucedidos no Instagram, mas ao mesmo tempo cada vez mais pessoas são diagnosticadas com depressão ou ansiedade.

A partir da sua experiência com as crises de pânico e a depressão, o autor faz observações sobre a sociedade, relacionando saúde mental e os inúmeros estímulos a que estamos submetidos na internet e que podem gerar gatilhos.

De uma forma divertida, bem no estilo anotações feitas em um caderno, Haig lista coisas que o ajudaram a superar as crises e mostra que está tudo bem em não rebater aquele comentário, não postar sobre aquela festa, não curtir aquela foto, não assistir aquele Stories do passeio que todos fizeram menos você, ir dormir mais cedo sem maratonar aquela série sobre a qual todos estão falando. A saúde mental agradece.