Em celebração ao Dia da Mulher Negra, confira livros indicados por professoras do CEAT

Neste sábado, dia 25 de Julho, é comemorado o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A data foi instituída no Brasil em 2014 por meio da lei 12.987. Esta é uma data em que as mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais refletem e fortalecem as organizações voltadas às mulheres negras e suas diversas lutas.

Em celebração a data, a Biblioteca do Centro Educacional Anísio Teixeira (CEAT) e as professoras Ninfa Parreiras, Edith Lacerda e Marlene Araújo selecionaram uma lista com títulos de autoras e escritoras negras ou com protagonismo negro. Confira:

Água de Barrela: de Eliana Alves Cruz, Malê

Neste romance, muitas mulheres negras, através de gerações, lavam as roupas das sinhás brancas. E lavam lembranças e palavras. O título se refere ao procedimento de usar águaonde se fervia cinza para branquear

roupas. Um livro que fala de memórias, ancestralidade, exploração, história e escravização. Esta obra, certamente, vai agradar aos adolescentes e aos adultos.

Dudu Calunga: de Joel Rufino dos Santos, Ática

Homenageado pelo CEAT em 2012, na FLIST – Festa Literária de Santa Teresa, Joel Rufino é um dos autores pioneiros na literatura infantil brasileira a dar voz a personagens negros. Dudu Calunga apresenta uma

festa, com seus ritmos, sabores e um mistério que surpreende a todos. Seria Ossanha? Ilustrações em tons fortes delineiam os cenários e as brincadeiras. Uma boa leitura para as crianças pequenas.

A Menina Transparente: de Elisa Lucinda, Galerinha (Record)

Neste seu primeiro livro para o público infantil, a poeta e atriz Elisa Lucinda instiga o leitor a adivinhar quem seria essa menina que chega de mansinho e se instala dentro de todo mundo que percebe a sua presença. Escreveu também a coleção Amigo Oculto, que segue a mesma estrutura de charadas em versos sobre elementos presentes na vida das crianças e dos adultos.

Olhos de Azeviche (coletânea de contos e crônicas), Malê

Com o subtítulo “Dez escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira”, o livro traz contos e crônicas de Ana Paula Lisboa, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Esmeralda Ribeiro, Fátima Trinchão, Geni Guimarães, Lia Vieira, Miriam Alves e Taís Espírito Santo. Autoras de diferentes cidades, com seu protagonismo e testemunho a nos encantar em histórias para adolescentes e adultos.

Tudo vai dar Certo: adaptação de Cedella Marley, Martins Fontes

A música de Bob Marley é conhecida pelo poder de suas mensagens de amor, paz e harmonia. Adaptado pela filha mais velha de Bob Marley, Cedella Marley, a partir da canção “Three Little Birds”, Tudo vai dar certo faz os leitores lembrarem que, depois da chuva, o sol sempre volta a brilhar. Edição Bilíngue português/inglês para as crianças.



O Tabuleiro da Baiana: de Sonia Rosa, Pallas

O livro faz parte da coleção Lembranças Africanas. A escritora e pesquisadora da temática afro-brasileira traz o encanto da vendedora de quitutes que ficou conhecida em todo país como “baiana”. As roupas, o

tabuleiro e os pratos típicos da culinária baiana são sua marca registrada. Outros livros da coleção, indicada para os bebês e as crianças pequenas: Capoeira, Maracatu, Jongo e Feijoada.

O Velho Tênis Novo: de ElêNogueira, InMediaRes

Livro de imagem que conduz o leitor à história de um menino que morava na rua. Entre brincadeiras e afazeres, ele perseguia um sonho. Interessante como ele vai ressignificar algo velho e imprimir novos sentidos. As ilustrações vão contrastar o preto-e-branco da cidade travestida de concreto e o colorido do objeto de desejo da criança.