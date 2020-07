'Porém, Bruxa': uma fantasia urbana nacional e cheia de representatividade

Uma bruxa resolvendo crimes que têm envolvimento de magia na cidade de São Paulo. Essa é a premissa de "Porém, Bruxa", da autora brasileira Carol Chiovatto.

Ísis Rossetti é a bruxa responsável por manter em paz a cidade de São Paulo. Sua função é identificar crimes que para as pessoas não bruxas são normais, mas que na verdade têm envolvimento de magos. De acordo com as regras, Ísis só pode ajudar a polícia em crimes que tenham envolvimento de magia, mas ela acaba dando uma forcinha em crimes sem elementos mágicos de vez em quando.

"Porém, Bruxa" é uma fantasia urbana que conta com muita representatividade e aborda temas importantes como sexismo, machismo, intolerância religiosa, preconceito com religiões de matriz africana, corrupção policial, machismo e feminicídio. Tanto a protagonista, Ísis, quanto os personagens secundários são muito interessantes e diversos.

Fica fácil acreditar em uma São Paulo cheia de portais mágicos e bruxos passeando pelas ruas. Além disso, a obra tem elementos de romance policial, com um crime que deve ser solucionado e que deixa o leitor curioso para virar cada página.