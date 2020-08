Em seu novo livro, Daniela Arbex narra história de uma das pioneiras do espiritismo no Brasil

Rio - A jornalista investigativa Daniela Arbex lança nesta sexta-feira sua primeira biografia, "Os dois mundos de Isabel". A autora participará de uma live, a partir das 18h, no Instagram da editora Intrínseca para falar sobre a obra.

Galeria de Fotos Daniela Arbex Divulgação Daniela Arbex lança 'Os Dois Mundos de Isabel' nesta sexta-feira Divulgação

Em seu novo livro, Arbex parte das primeiras experiências mediúnicas de Isabel Salomão de Campos, passando pelo momento em que esta, no início da vida adulta, teve um entendimento mais amplo de sua vocação. Depois de superar o medo de ser considerada louca, Isabel teve a coragem de erguer a voz em um mundo predominantemente machista para falar sobre a existência dos dois mundos que conhecia.

Nascida no interior de Minas Gerais, aos 9 anos, Isabel via e ouvia coisas que não conseguia explicar e intrigava os familiares com seus frequentes relatos sobre aparições estranhas nas plantações de café. Muitas vezes voltava para casa trazendo ervas medicinais que usava para benzer ou tratar adultos enfermos. Aos 14 anos, conseguiu sozinha a autorização do prefeito para construir uma escola e alfabetizar os filhos dos colonos da região. Aos 96 anos, Isabel é um dos nomes mais respeitados do espiritismo no Brasil.