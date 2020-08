Rio - O 1º Festival Literário da Estante Virtual (FLEV) está a todo vapor no Instagram da Estante Virtual durante todo o mês de agosto. Nesta quarta-feira, a partir das 17h, dona Jacira, mãe do rapper Emicida e de Fióti, vai marcar presença no evento online.

Detentora de tecnologias e saberes ancestrais, dona Jacira é escritora, poeta, contadora de histórias, griot e mestre em artes e ofício. Em "Café", seu livro de estreia, dona Jacira conta as experiências que atravessam a sua vida, bem como os saberes e fazeres, usos e costumes que fazem parte de sua existência.

Durante a conversa na live, ela percorrerá pelas vivências registradas na obra, e ainda compartilhará a sua experiência com o podcast "Estórias de Família". As bonecas de pano que a artista tem confeccionado também serão assunto do bate-papo.

Nesta semana, além de Dona Jacira, o festival contará com uma live com os escritores Clara Alves e Raphael Montes.

Confira a programação da última semana do evento:



26/08 (quarta-feira), às 17h



. Debate: Uma conversa com Dona Jacira



.Convidada: Dona Jacira, detentora de tecnologias e saberes ancestrais



. Mediação: Yasmin Lisboa



27/08 (quinta-feira), às 16h



. Debate: "O young adult no Brasil"



. Convidada: Clara Alves, escritora do livro "Conectadas"



. Mediação: Gabriela Mattos



28/08 (sexta-feira), 18h



. Debate: "Os 130 anos de Agatha Christie"



. Convidado: Raphael Montes, escritor dos livros "Uma mulher no escuro", "Jantar secreto", "Dias perfeitos", entre outros



. Mediação: Yasmin Lisboa