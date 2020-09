Evento online ajuda escritores a se destacar no mercado editorial

Rio - A segunda edição do evento "Maratona do Escritor" acontecerá entre os dias 7 e 10 de setembro, às 20h. Serão quatro dias de mentoria com a jornalista Lilian Cardoso.

O curso abordará temas como desenvolvimento pessoal e profissional, além de ensinar as melhores técnicas de marketing para a divulgação do livro, copywriting, elementos de um best-seller, como fazer uma capa arrasadora e muito mais.