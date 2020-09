'Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo': suspense angustiante e claustrofóbico

"Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo" é o livro de estreia do canadense Iain Reid. Lançado no Brasil em 2017 pela editora Fábrica 231, o romance ganhou uma adaptação que chegou à Netflix nesta sexta-feira.

Galeria de Fotos Livro 'Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo' Divulgação Cena do filme 'Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo' Divulgação Cena do filme 'Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo' Divulgação Cena do filme 'Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo' Divulgação

O livro conta a história de Jake e sua namorada -- o nome dela nunca é revelado. Eles estão namorando há pouco mais de um mês e resolvem fazer uma viagem de carro para visitar os pais de Jake na fazenda. Enquanto estão no carro, a namorada vai pensando sobre acontecimentos da vida, sobre as relações interpessoais e pesando os pós e contras de terminar ou não o namoro. Mas, sim, ela está pensando em acabar com tudo.

Em meio a tudo isso, em uma narrativa não-linear, a namorada também relembra momentos sinistros de sua vida e se questiona se deve ou não compartilhá-los com Jake. A atmosfera do livro é completamente angustiante, claustrofóbica. Uma sensação desconfortável acompanha o leitor durante toda a obra, que tem cenas de tirar o fôlego. A leitura é desconcertante

A adaptação para a Netflix tem direção de Charlie Kaufman e conta com Jessie Buckley no papel da narradora e Jesse Plemons como Jake. O longa tem ainda Toni Collette, Colby Minifie, Jason Ralph e Abby Quinn no elenco.