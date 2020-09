Projeto 'Livros nas Praças' estará em Deodoro

Rio - O projeto “Livros nas Praças”, que leva ônibus-biblioteca para vários bairros do Rio, estará no Parque Radical de Deodoro fazendo empréstimo gratuito de livros nesta terça-feira, dia 15, e também no dia 26 de setembro.

O principal objetivo do projeto é levar um ônibus adaptado como uma biblioteca sobre rodas, e um acervo com livros que podem ser emprestados aos moradores a fim de garantir o acesso a diversidade de informação e a ampliação de seus conhecimentos culturais por meio da leitura, e também promover o hábito da leitura.



O ônibus conta com acervo de mais de 2.000 exemplares, formado 80% por livros de autores brasileiros, como Ana Maria Machado, Thalita Rebouças, Paulo Coelho e Monteiro Lobato.



O ônibus-biblioteca “Livros nas Praças” possui uma porta com acessibilidade para cadeirantes, e também uma cadeira de transbordo para idosos e pessoas com necessidades especiais. Cerca de 60 livros são em braile para adultos, 120 exemplares em braile para crianças, e outros 60 com fonte ampliada para pessoas com baixa visão, além de 20 audiobooks.



Os visitantes podem ler no ônibus, ou levar ate dois livros, gratuitamente, para casa, apresentando um documento de identidade e comprovante de residência para cadastro no próprio local.

Segurança Sanitária



O projeto segue todas as normas de segurança de prevenção à Covid-19. Há totens com álcool em gel 70% na parte externa do ônibus-biblioteca, mesa exclusiva com máscara e luvas para distribuição gratuita, dispensers com álcool em gel no interior do ônibus, termômetro para aferição de temperatura e luz UV para desinfecção do acervo literário.

SERVIÇO

PROJETO “LIVROS NAS PRAÇAS” EM DEODORO



Local: Parque Radical de Deodoro - Avenida Marechal Alencastro, 1357 Ricardo de Albuquerque – Rio de Janeiro – RJ



Dias: 15 e 26 de setembro



Horário: das 10h às 16h