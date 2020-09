Ex-BBB Rodrigo França convida a reflexão sobre racismo estrutural em novo livro

Rio - O ex-participante do "BBB" Rodrigo França está lançando seu novo livro, "Confinamentos e Afins", que sai pela editora Agir. Na obra, escrita em colaboração com Adalberto Neto, o autor revisita algumas das experiências que viveu no programa para, a partir daí, refletir sobre silenciamento social, assédio, violência simbólica, intolerância religiosa, entre outros temas.

Rodrigo lembra que para o povo negro existem muitas formas de confinamento. "Estamos sempre em busca de uma suposta liberdade, mas ainda há corpos que estão sendo vigiados a todo momento. Há corpos perseguidos em lojas, examinados pelas câmeras de segurança, vistos como criminosos", afirma.

O prefácio da obra foi escrito pela jornalista e influenciadora digital Tia Má, que fala da importância de ver competidores negros na televisão. "Ele (Rodrigo) era literalmente um professor ali (BBB), diante de várias câmeras, tentando ensinar. Acredito que sua missão no programa não foi ganhar um milhão, foi nos mostrar o quanto o amor preto cura, liberta e salva".