'Bom Dia, Verônica' ganha trailer; Assista!

Rio - A Netflix divulgou, nesta quarta-feira, o primeiro trailer de "Bom Dia, Verônica", série baseada no livro de Raphael Montes. No vídeo, a escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo - personagem que dá nome à série e é interpretada por Tainá Müller - mergulha em duas investigações repletas de suspense e ação para ajudar as vítimas da violência e da injustiça. Para isso, ela irá bater de frente com o delegado Carvana (Antônio Grassi) e com a delegada Anita (Elisa Volpatto).

Um dos casos que chama sua atenção é o de Tânia (Aline Borges), mulher enganada por um golpista que inicia o ataque através da internet. O outro é o de Janete (Camila Morgado), esposa de Brandão (Eduardo Moscovis), um serial killer inteligente e perigoso. Por detrás da fachada de marido carinhoso e profissional exemplar, ele revela uma mente cruel, capaz de aprisionar seus alvos tal como pássaros em uma gaiola.



Baseada no celebrado romance policial homônimo da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes, Bom Dia, Verônica tem trilha sonora assinada por Dado Villa-Lobos e Roberto Schilling. A cantora Elza Soares, que embala o trailer com os versos da canção "Maria da Vila Matilde", faz parte da afinada seleção musical da dupla.

Galeria de Fotos Série 'Bom Dia, Verônica' chega à Netflix no dia 1º de outubro Divulgação Tainá Müller na série 'Bom Dia, Verônica' Suzanna Tierie/Netflix 'Bom Dia, Verônica' ganhou nova capa Divulgação

Com estreia em 1º de outubro na Netflix, a série foi criada e adaptada para a TV por Raphael Montes, com roteiro do próprio Raphael junto com Ilana Casoy, Gustavo Bragança, Davi Kolb e Carol Garcia. Na direção geral está José Henrique Fonseca, que é ainda produtor-executivo da série ao lado de Eduardo Pop, Ilana Casoy e Raphael Montes. Izabel Jaguaribe e Rog de Souza também assinam a direção. A produção é da Zola Filmes.